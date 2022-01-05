Глава дипломатии ЕС прибыл в Украину для поддержки на фоне военного наращивания РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны.
Об этом он рассказал в Twitter поздно вечером во вторник, сообщает "Европейская правда".
Поездка в Украину – первый зарубежный визит Борреля в этом году.
"Мой первый визит в 2022 году – в Станицу Луганскую и Киев, Украина.
В связи с усилением военного наращивания России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные реформы, ключевые для устойчивости", - написал дипломат.
My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022
With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU
Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.
Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей.
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