Глава дипломатии ЕС прибыл в Украину для поддержки на фоне военного наращивания РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом он рассказал в Twitter поздно вечером во вторник, сообщает "Европейская правда".

Поездка в Украину – первый зарубежный визит Борреля в этом году.

"Мой первый визит в 2022 году – в Станицу Луганскую и Киев, Украина.

В связи с усилением военного наращивания России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные реформы, ключевые для устойчивости", - написал дипломат.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.

Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей.

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