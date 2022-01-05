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Глава дипломатии ЕС прибыл в Украину для поддержки на фоне военного наращивания РФ

Среда, 5 января 2022, 08:13

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом он рассказал в Twitter поздно вечером во вторник, сообщает "Европейская правда".

Поездка в Украину – первый зарубежный визит Борреля в этом году.

"Мой первый визит в 2022 году – в Станицу Луганскую и Киев, Украина.

В связи с усилением военного наращивания России я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные реформы, ключевые для устойчивости", - написал дипломат.

Ожидается, что в рамках визита Боррель в сопровождении министра иностранных дел Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию столкновения.

Затем он отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей.

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Боррель Донбасс и ОРДЛО Россия

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