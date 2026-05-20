Як тисячі угорців допомагали ЗСУ в умовах режиму Орбана – історія найвідомішого фонду

Після 12 квітня 2026 року, коли партія Віктора Орбана зазнала розгромної поразки на виборах, відносини України та Угорщини отримали шанс – хоч і не гарантію – на повне перезавантаження.

Пропаганда Орбана багато років розповідала людям про надуману "українську загрозу" та намагалася штучно змалювати з українців образ ворога.

Попри те, що були ті, хто вірив урядовій пропаганді, існувала й "інакша Угорщина", в якій тисячі угорців збирали гроші на українську армію.

"Європейська правда" під час поїздки до Будапешта зустрілася з найвідомішою угорською ініціативою, яка це робила, – "Закарпатські шаркані" (Kárpátaljai Sárkányellátó). Це назва підрозділу ЗСУ, з допомоги якому починалася ця ініціатива.

Про історію найвідомішого угорського фонду, про який в Україні чули небагато, читайте у цікавій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Угорські "помічники драконів". Як активісти-мадяри підтримували ЗСУ всупереч режиму Орбана. Далі – стислий її виклад.

Про роботу "Шарканів" "ЄвроПравді" доводилося чути неодноразово. Спершу це були розповіді угорських колег, які переймаються Україною. На початку цього року з’явилося й офіційне визнання їхнього внеску – очільник МЗС Андрій Сибіга зустрівся з керівником "Шарканів" Балажем Траутманном та вручив йому спеціальну відзнаку "Бурштинове серце".

Ідея про збори для українців з’явилася 23 жовтня 2022 року – у річницю революції 1956 року. Те повстання було придушене радянською владою, але залишилося предметом гордості угорців і згодом стало головним національним святом.

А натхненником появи цієї ініціативи став – сам того не прагнучи – нинішній посол України в Угорщині Федір Шандор, на той час сержант 68-го окремого батальйону ТрО "Закарпатські шаркані". Цього дня, у рамках харківського контрнаступу, його бат перший увійшов до маленького села Амбарне неподалік українсько-російського кордону, і Шандор опублікував коротеньке, всього на 5 секунд. На відео троє військових ЗСУ, етнічних угорців, кажуть фразу "Вперед, угорці!" ("Hajrá, magyarok!").

"В Угорщині це відео стало вірусним, воно "залетіло" так, що капець!" – пригадує Балаж Траутманн.

Це був перший рік війни і було чимало спільнот, які стежили за подіями в Україні. У тому числі – у фейсбук-групі, до якої належав Балаж, а також його друг, будапештський шкільний вчитель історії Міхай Олах.

І Міхай, як людина дії, після перегляду відео з Харківщини відразу надіслав Шандору повідомлення через Facebook: ми угорці, ми готові допомогти, що нам робити?

Той відповів одним словом – "зарядки". Тоді Міхай опублікував повідомлення у Facebook-групі про збір на кілька Ecoflow, а вже наступного дня побачив на рахунку 2500 євро. Вірусна популярність Шандора зробили свою справу.

Коли збір зупинили, то грошей було достатньо на три станції, та ще й лишилася решта.

Причому ані Балаж Траутманн, ані Міхай Олах не мали жодного досвіду взаємодії з Україною, тому питання логістики їм довелося вивчати з нуля. Балаж із захватом і дякуючи буквально через слово, розповідає про свої враження від роботи "Нової пошти" (мовляв, "ви уявіть, вони посеред війни за два дні доставили з Ужгорода до Миколаєва 500 кг вантажу, і всього за 100 євро, я досі не можу в це повірити!").

У 2024 році "Шаркані" вирішили інституціоналізуватися, тобто створити офіційний фонд за угорським законодавством. По-друге, принципово вирішили "перевалити через Карпати", тобто допомагати не тільки угорцям в Україні.

Допомога ЗСУ є і буде лишатися основою роботи.

Балаж Траутманн оцінює кількість угорців, що долучилися до зборів, у "40–50 тисяч тих, хто хоча б раз надіслав нам будь-яку онлайн-пожертву".

Було б дивно заперечувати, що існують і противники допомоги Україні. Але представники фонду "Шаркані" наполягають, що вплив пропаганди Орбана дуже перебільшений і здебільшого – суто "інтернетний".

За їхніми словами, всупереч заявам Орбана, держава сприяла роботі фонду.

