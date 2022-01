Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Донбас

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель став першим очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після розв’язання війни Росією.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

У середу вранці Боррель вирушив з харківського аеропорту до Станиці Луганської.

"В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав Кулеба у своєму Twitter.

In helicopter with @JosepBorrellF, taking off to Luhansk region. First ever EU HR/VP visit to Donbas since Russia launched this war. Sign of Ukraine-EU unity in the face of elevated Russian threats and the strength of our diplomacy for peace, security and justice in Europe. pic.twitter.com/yWcBzi5ejP