Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Донбас

фото
Середа, 5 січня 2022, 12:02

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель став першим очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після розв’язання війни Росією.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

У середу вранці Боррель вирушив з харківського аеропорту до Станиці Луганської.

"В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Жозеп Боррель прибув до України ввечері 4 січня. Він заявив, що його візит відбувається зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.

Після візиту до Станиці Луганської Боррель вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боррель Донбас та ОРДЛО

Статті

"Ультиматум Путіна все змінює": лист українських експертів голові МЗС Німеччини

Гідна відповідь на ультиматум Кремля – негайна військово-технічна допомога з боку Німеччини Україні та припинення "Північного потоку-2".
5 січня 2022 — українські експерти з питань зовнішньої політики

Посол у Німеччині: Нам потрібно домовитися про "Берлінський план" для членства України в ЄС

Андрій Мельник: "Зараз нормандські переговори у коматозному стані, їх потрібно реанімувати... Шрьодер досі зберігає вплив, маємо це визнати..."
5 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Як НАТО може допомогти Україні стримувати російську агресію? І як зробити цю допомогу максимально ефективною?
4 січня 2022 — Олександр Калініченко, "Нотатки Атлантиста"