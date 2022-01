Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель стал первым главой европейской дипломатии, который отправился на Донбасс после разжигания войны Россией.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

В среду утром Боррель отправился из харьковского аэропорта в Станицу Луганскую.

"В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс со времени, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал Кулеба в своем Twitter.

In helicopter with @JosepBorrellF, taking off to Luhansk region. First ever EU HR/VP visit to Donbas since Russia launched this war. Sign of Ukraine-EU unity in the face of elevated Russian threats and the strength of our diplomacy for peace, security and justice in Europe. pic.twitter.com/yWcBzi5ejP