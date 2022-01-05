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Понад 40% жителів Німеччини отримали підсилювальну дозу вакцини від COVID-19

Середа, 5 січня 2022, 15:34

Понад 40 відсотків усього населення Німеччини наразі отримали так звану бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Інститут Роберта Коха повідомив про майже 33,4 мільйона підсилювальних щеплень.

Для дорослих цей показник становить 47,6 відсотка. Лише у вівторок зробили приблизно 480 000 бустерних щеплень. Ця третя доза вважається важливою для ефективного захисту від більш заразного варіанту "Омікрон".

71,4 відсотка населення (59,4 млн осіб) мають повний базовий захист після другої ін’єкції вакцини. Принаймні одну дозу вакцини отримали 74,3 відсотка населення, або 61,8 мільйона людей. Федеральний уряд прагне досягти позначки 80 відсотків до кінця січня.

Нагадаємо, відразу в декількох федеральних землях Німеччини 27 грудня 2021 року були введені жорсткі карантинні обмеження.

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