Более 40% жителей Германии получили усилительную дозу вакцины от COVID-19

Более 40 процентов всего населения Германии получили так называемую бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Институт Роберта Коха сообщил о почти 33,4 миллионах усилительных прививок.

Для взрослых этот показатель составляет 47,6%. Только во вторник сделали примерно 480 000 бустерных прививок. Эта третья доза считается важной для эффективной защиты от более заразного варианта Омикрон.

71,4 процента населения (59,4 млн. человек) имеют полную базовую защиту после второй инъекции вакцины. По крайней мере, одну дозу вакцины получили 74,3 процента населения, или 61,8 миллиона человек. Федеральное правительство стремится добиться отметки 80 процентов к концу января.

Напомним, сразу в нескольких федеральных землях Германии 27 декабря 2021 г. были введены жесткие карантинные ограничения.