Литва вирішила не продовжувати надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви в середу вирішив не продовжувати надзвичайний стан уздовж кордону країни з Білоруссю та в таборах, де перебувають мігранти.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наразі уряд не буде пропонувати продовжити надзвичайний стан після 15 січня, але, можливо, нам доведеться розглянути це залежно від того, як розвиватиметься ситуація", - сказала Шимоніте.

Закон про надзвичайний стан, який діє з 9 листопада, коли сотні мігрантів облаштували табори вздовж кордону Білорусі з Польщею, дозволяє прикордонникам використовувати "психічний примус" і "пропорційне фізичне насильство", щоб не допустити мігрантів до Литви.

В окремі дні минулого року на кордоні Литви і Білорусі розвертали сотні мігрантів, але, згідно з офіційними даними, цього тижня жоден мігрант не намагався в’їхати до країни.

За даними міністерства внутрішніх справ Литви, минулого року до Литви з Білорусі прибуло понад 4 тисячі мігрантів, причому дві третини становлять громадяни Іраку. Понад 3000 людей наразі утримуються в таборах для мігрантів.

З початку серпня Литва витіснила понад 7000 людей через кордон, який проходить уздовж малонаселених лісів і боліт.