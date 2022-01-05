Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва вирішила не продовжувати надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Середа, 5 січня 2022, 18:53

Уряд Литви в середу вирішив не продовжувати надзвичайний стан уздовж кордону країни з Білоруссю та в таборах, де перебувають мігранти.

Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наразі уряд не буде пропонувати продовжити надзвичайний стан після 15 січня, але, можливо, нам доведеться розглянути це залежно від того, як розвиватиметься ситуація", - сказала Шимоніте.

Закон про надзвичайний стан, який діє з 9 листопада, коли сотні мігрантів облаштували табори вздовж кордону Білорусі з Польщею, дозволяє прикордонникам використовувати "психічний примус" і "пропорційне фізичне насильство", щоб не допустити мігрантів до Литви.

В окремі дні минулого року на кордоні Литви і Білорусі  розвертали сотні мігрантів, але, згідно з офіційними даними, цього тижня жоден мігрант не намагався в’їхати до країни.

За даними міністерства внутрішніх справ Литви, минулого року до Литви з Білорусі прибуло понад 4 тисячі мігрантів, причому дві третини становлять громадяни Іраку. Понад 3000 людей наразі утримуються в таборах для мігрантів.

З початку серпня Литва витіснила понад 7000 людей через кордон, який проходить уздовж малонаселених лісів і боліт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Білорусь шантаж мігрантами

Статті

"Ультиматум Путіна все змінює": лист українських експертів голові МЗС Німеччини

Гідна відповідь на ультиматум Кремля – негайна військово-технічна допомога з боку Німеччини Україні та припинення "Північного потоку-2".
5 січня 2022 — українські експерти з питань зовнішньої політики

Посол у Німеччині: Нам потрібно домовитися про "Берлінський план" для членства України в ЄС

Андрій Мельник: "Зараз нормандські переговори у коматозному стані, їх потрібно реанімувати... Шрьодер досі зберігає вплив, маємо це визнати..."
5 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

4 формати від НАТО: як Альянс може допомогти Україні протистояти агресії РФ

Як НАТО може допомогти Україні стримувати російську агресію? І як зробити цю допомогу максимально ефективною?
4 січня 2022 — Олександр Калініченко, "Нотатки Атлантиста"