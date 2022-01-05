Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва решила не продлевать чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Среда, 5 января 2022, 18:53

Правительство Литвы в среду решило не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью и в лагерях, где находятся мигранты.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", - сказала Шимоните.

Закон о чрезвычайном положении, действующий с 9 ноября, когда сотни мигрантов обустроили лагеря вдоль границы Беларуси с Польшей, позволяет пограничникам использовать "психическое принуждение" и "пропорциональное физическое насилие", чтобы не допустить мигрантов в Литву.

В отдельные дни прошлого года на границе Литвы и Беларуси разворачивали сотни мигрантов, но согласно официальным данным, на этой неделе ни один мигрант не пытался въехать в страну.

По данным министерства внутренних дел Литвы, в прошлом году в Литву из Беларуси прибыло более 4 тысяч мигрантов, причем две трети составляют граждане Ирака. Более 3000 человек находятся в лагерях для мигрантов.

С начала августа Литва вытеснила более 7000 человек через границу, проходящую вдоль малонаселенных лесов и болот.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Беларусь шантаж мигрантами

Статьи

"Ультиматум Путина все меняет": письмо украинских экспертов главе МИД Германии

Достойный ответ на ультиматум Кремля – немедленная военно-техническая помощь Украине со стороны Германии и прекращение "Северного потока-2" (укр.)
5 января 2022 — украинские эксперты по вопросам внешней политики

Посол в Германии: Нам нужно договориться о "Берлинском плане" для членства Украины в ЕС

Андрей Мельник: "Сейчас нормандские переговоры в коматозном состоянии, их нужно реанимировать... Шредер до сих пор сохраняет влияние, это следует признать..." (укр.)
5 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

4 формата поддержки от НАТО: как Альянс может помочь Украине противостоять агрессии РФ

Как НАТО может помочь Украине сдерживать российскую агрессию? И как сделать эту помощь максимально эффективной? (укр.)
4 января 2022 — Александр Калиниченко, "Заметки Атлантиста"