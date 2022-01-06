Италия вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет

Правительство Италии единогласно одобрило новое постановление, которое среди прочего делает прививку от коронавируса обязательной для всех людей в возрасте от 50 лет.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщают итальянские СМИ, среди которых Corriere della Sera.

Постановление приняли в связи с распространением штамма "Омикрон" и резким ростом заболеваемости.

Премьер-министр Марио Драги заявил, что эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование больниц и предотвратить закрытие предприятий и школ. "Мы хотим замедлить рост кривой заражений и подтолкнуть еще не вакцинировавшихся итальянцев сделать это - особенно в тех возрастных группах, для которых наибольший риск госпитализации, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и спасти жизни", - сказал он.

После двухчасовой дискуссии прививки от коронавируса решили сделать обязательными для всего населения от 50 лет. Это касается не только граждан Италии, а всех постоянно проживающих в стране, кроме людей, имеющих медицинское подтверждение о противопоказаниях для прививки.

Вакцинироваться нужно до 1 февраля, с этой даты начнут применять штрафы в размере 100 евро.

Таким образом, Италия частично присоединилась к Австрии, которая первой в Европе анонсировала введение обязательной прививки от COVID-19 для всего населения.

Кроме того, в дальнейшем для допуска на рабочее место нужно будет иметь так называемый усиленный ковид-сертификат - удостоверяющий либо прививку, либо недавно перенесенную болезнь.

Работающие люди в возрасте 50+ должны привиться до 15 февраля, а за появление на работе без сертификата грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро.

Как уже сообщалось, с 10 января в Италии вступит в силу масштабное усиление ограничений для граждан, не привитых от коронавируса. С этого дня и до 31 марта допуск в большинство заведений будет возможен только для тех, кто получил полный курс вакцинации или недавно переболел. Такое требование распространяется в том числе на размещение в гостиницах, допуск в метро, ​​поезда и на авиарейсы, горнолыжные подъемники, легальное участия в празднованиях, как свадьба.