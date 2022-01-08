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Укр / Рус

Глав МЗС Чехії: вимоги Москви не можуть бути основою для переговорів з НАТО

Субота, 8 січня 2022, 10:19

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на необхідності деескалації з російської сторони як умови переговорів і відхилив пропозиції щодо гарантій безпеки, представлені Москвою, як неприйнятні.

Про це він заявив на міністерській зустрічі НАТО, пише "Європейська правда".

"Міністр Ліпавський та його колеги з НАТО погодилися з необхідністю підтримки безпеки та суверенітету України та підготовки до подальшої ескалації або можливого військового конфлікту. Міністри були єдині в необхідності стримувати Росію від можливої агресії. На думку Чехії, сформульовані Росією вимоги не можуть бути відправною точкою для переговорів", - йдеться у заяві чеського МЗС.

Ліпавський заявив, що кожна держава має право вирішувати власне майбутнє, і нагадав, що сфери впливу, які обмежують суверенітет держави, також були відкинуті Основоположним актом Росія-НАТО, який сама Росія підписала на найвищому рівні у 1997 році.

Як повідомлялося, наступного тижня НАТО проведе зустріч з Україною напередодні своїх переговорів з РФ.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

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Чехія Україна-НАТО

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