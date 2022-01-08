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У Хорватії новий максимум випадків COVID-19

Субота, 8 січня 2022, 16:11

Хорватія зареєструвала 9058 щоденних випадків COVID-19, що є рекордним показником другий день поспіль.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Тим часом 33 пацієнти з COVID-19 померли, повідомила національна група управління кризовими ситуаціями.

За останні 24 години 19 975 людей пройшли тест на вірус, і майже половина з них дали позитивний результат.

Експерти кажуть, що значне зростання кількості інфекцій пов'язане із сезоном відпусток.

В даний час налічується 39 853 активні випадки, 20 633 особи знаходяться на самоізоляції. Крім того, госпіталізовано 1824 пацієнти з COVID-19, з них 244 на апаратах штучної вентиляції легенів.

Поточний рівень вакцинації у Хорватії становить 55,82%.

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Хорватія Коронавірус Епідемія у цифрах

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