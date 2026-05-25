Командувач армії Норвегії відвідав українських військових у прифронтовій зоні

Головнокомандувач норвезької армії генерал Ейрік Крістофферсен разом з головкомом ЗСУ Олександром Сирським відвідав українських військових у прифронтовій зоні на півдні України.

Про це повідомили на сторінках головнокомандувача ЗС України, пише "Європейська правда".

Сирський повідомив, що головнокомандувач ЗС Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен разом із ним відвідав органи військового управління, окремі десантно-штурмові та штурмові частини, що виконують бойові завдання у Південній операційній зоні.

"На фронті генерал Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах", – зазначив Сирський.

Він подякував Норвегії за всю допомогу, що надається Україні, та зазначив, що ця держава є одним з найбільш послідовних та відданих союзників України.

Раніше у травні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у супроводі українського колеги відвідав прифронтові регіони та навідався до військових близько до лінії бойових дій.

Експрем’єр Британії Борис Джонсон на початку весни з’їздив на позиції у Запорізькій області та написав репортаж.