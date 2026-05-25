Президент Фінляндії: математика показує найкраще становище України за час війни
З огляду на кількість втрат у російсько-українській війні, Україна сьогодні перебуває у найвигіднішій ситуації з лютого 2022 року.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у неділю в програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi, передає "Європейська правда".
Фінський президент вважає, що з погляду України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.
"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки – це була стійкість. А зараз це суто математика", – сказав фінський президент.
За його словами, зараз склалася ситуація, коли на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських.
"Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", – оцінив Стубб.
Нагадаємо, Стубб вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом, і що це значною мірою залежить від того, чи відповідає політика США щодо Росії та України інтересам Європи.
Також його ім’я називають серед кандидатів у потенційні переговірники ЄС із Росією.