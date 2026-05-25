Тихановська прибула з першим візитом до Києва та зустрінеться із Зеленським

Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом, у межах якого зустрінеться з українськими топпосадовцями.

Про це оголосили на офіційних сторінках Тихановської у соцмережах, пише "Європейська правда".

Вранці 25 травня на сторінках Тихановської повідомили, що вона починає перший офіційний візит до Києва.

"У межах візиту заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття Місії демократичних сил Білорусі в Україні", – повідомили "ЄвроПравді" в офісі Тихановської.

На залізничному вокзалі її зустрів Ярослав Чорногор, новопризначений посол з особливих доручень МЗС України щодо контактів з демократичними силами Білорусі.

Візит Світлани Тихановської анонсували ще наприкінці попереднього тижня, зазначивши, що в її особі Київ "має з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі" – що є великою зміною, порівняно з давнішою позицією України.

Раніше в МЗС України призначили відповідального за контакти з білоруською опозицією, а перед цим очільник МЗС Андрій Сибіга мав зустріч з Тихановською.

