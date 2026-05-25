Укр Рус Eng

Росія хоче скаржитись у Міжнародний суд ООН на країни Балтії за "утиски росіян"

Новини — Понеділок, 25 травня 2026, 10:10 — Марія Ємець

Росія розглядає підготовку скарги проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це в МЗС РФ повідомили російському виданню "Известия".

В МЗС Росії заявили, що розглядають подання скарги до Суду ООН за "систематичні утиски етнічних росіян" у країнах Балтії і "сплеск русофобії, що культивується на державному рівні", а також нібито історичні маніпуляції та "переслідування незгодних". 

"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду", – заявили в МЗС. 

Зазначимо, ці заяви від російського МЗС збіглися у часі з кампанією дезінформації проти країн Балтії – що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ. 

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою слабкості. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія роспропаганда Латвія
Реклама: