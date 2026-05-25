Росія хоче скаржитись у Міжнародний суд ООН на країни Балтії за "утиски росіян"

Росія розглядає підготовку скарги проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН через буцімто утиски етнічних росіян.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це в МЗС РФ повідомили російському виданню "Известия".

В МЗС Росії заявили, що розглядають подання скарги до Суду ООН за "систематичні утиски етнічних росіян" у країнах Балтії і "сплеск русофобії, що культивується на державному рівні", а також нібито історичні маніпуляції та "переслідування незгодних".

"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН – Міжнародного суду", – заявили в МЗС.

Зазначимо, ці заяви від російського МЗС збіглися у часі з кампанією дезінформації проти країн Балтії – що вони нібито надали дозвіл Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою слабкості.