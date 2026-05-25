Більшість французів підтримують заборону вейпів у "зонах без паління"

Близько 70% французів вважають, що електронні сигарети, так звані вейпи, мають підпадати під заборону у "зонах без паління".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Опитування OpinionWay, проведене на замовлення громадської організації "Ліга проти раку", показало, що 7 із 10 французів підтримують поширення правил "зон без тютюну" не лише на класичний тютюн, а й на вейпи.

Вже понад рік у Франції заборонено палити на пляжах, у парках, на автобусних зупинках та біля шкіл. Окремі міста, такі як Страсбург, вже запровадили розширену заборону.

Опитування замовили у межах кампанії просування відповідного державного рішення. Як заявили в організації, це потрібно для зменшення "видимості" й привабливості електронних сигарет, які можуть виглядати цікавішими для молоді через те, що доступні у різних смаках та рекламуються як нібито нешкідлива альтернатива класичному палінню.

У Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.