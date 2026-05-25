Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини в Анкарі

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров відвідав Анкару, де зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це повідомили у МЗС Туреччини 24 травня, пише "Європейська правда".

Деталі та теми перемовин в турецькому відомстві не уточнили.

"Наш міністр Хакан Фідан провів зустріч в Анкарі з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим", – йдеться у повідомленні міністерства в соцмережі Х, де також опубліковане фото зустрічі.

Умєров та Фідан на переговорах в Анкарі фото: МЗС Туреччини

Нагадаємо, на початку квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Після початку війни США та Ірану проти Ізраїлю наприкінці лютого тристоронні перемовини щодо миру в Україні фактично зупинилися.

Держсекретар США Марко Рубіо констатував призупинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у випадку, якщо перемовини будуть конструктивними.