Український блогер перепросив за поїздку до Морського Ока, але вважає покарання надмірним

Український блогер Андрій Гаврилів, який на своєму спорткарі, попри заборону, приїхав до озера Морське Око у Татранському національному парку в Польщі, попросив вибачення, проте вважає, що заборона йому в’їзду на п'ять років є надмірним покаранням.

Про це Гаврилів заявив у відео у своєму Tik-Tok, повідомляє "Європейська правда".

Гаврилів записав відео у Львові, перед будівлею Оперного театру, повідомивши, що вже повернувся до України. Він вирішив роз’яснити ситуацію, яка викликала велике обурення у польської громадськості.

Гаврилів заявив, що їхав до Морського Ока з Кракова за навігацією. За його словами, при в’їзді до національного парку шлагбаум, який мав би його зупинити, був піднятий. Також, за словами блогера, він не зауважив заборонний знак, за що "бере відповідальність".

"Це моя провина. Я – людина. І можу помилятися. Проте я нічого не вкрав, нічого не пошкодив і нікого не скривдив. Вибачте, якщо я образив чиїсь почуття", – зазначив Гаврилів у заяві, озвученій польською мовою за допомогою перекладача у телефоні.

Також він повідомив, що його неможливо депортувати з Польщі, оскільки він вже добровільно повернувся в Україну ще 21 травня.

"Щодо можливості обмеження переміщення на територію Польщі на наступні п'ять років, я вважаю такі твердження безпідставними, оскільки в’їзд до забороненої зони без скоєння кримінального злочину сам по собі не є підставою для такого обмеження", – зазначив Гаврилів.

Нагадаємо, блогер заїхав на спорткарі до озера Морське Око, що стало порушенням на в'їзд приватних транспортних засобів до Татранського національного парку. Поліція оштрафувала його на 100 злотих, хоча штраф за таке правопорушення становить до 5 тисяч злотих. Ця подія викликала величезне обурення у поляків.

У суботу, 23 травня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав МВС розібратися з інцидентом за участю українця та вжити суворих заходів.

Після значного резонансу влада Польщі вирішила заборонити йому в’їзд до країни на п'ять років.

Поліція Польщі хоче подати клопотання про накладення на чоловіка п'ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до всієї Шенгенської зони.