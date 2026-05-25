Президент Фінляндії готовий представляти ЄС на переговорах з Росією

Фінський президент Александр Стубб висловив готовність стати представником європейців на потенційних мирних переговорах з Росією.

Про це Стубб заявив у неділю в програмі запитань і відповідей на Yle Radio Suomi, передає "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський у травні заявив, що Європа повинна мати власного представника на мирних переговорах із Росією. Фінський президент зазначив, що готовий виконати таку роль, якщо його попросять.

"Якщо мене запитають (про готовність стати переговірником. – Ред.), то це, мабуть, те питання, на яке не можна відповісти негативно", – сказав Стубб.

Разом з тим він наголосив, що вести такі переговори він готовий лише після того, як Росія погодиться на перемир’я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.

20 травня президент Володимир Зеленський розповів про "хороші контакти" зі США, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин з РФ, у тому числі за можливої участі європейців.

Міністри закордонних справ ЄС під час неформальної зустрічі на Кіпрі 27-28 травня мають обговорити переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.