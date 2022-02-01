"Путіна треба зупиняти, доки не пізно": прем’єр Польщі про позицію Берліна щодо ПП2 і зброї

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що позиція Німеччини у питанні постачання зброї для України стала "великим розчаруванням", а участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2" - великою помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю LB напередодні свого першого візиту до України.

"Якщо позиція Німеччини щодо України є великим розчаруванням, то їхня участь у будівництві ПП2 є великою помилкою. Проблема в тому, що вся Європа заплатить за цю помилку. Якщо ПП2 буде запущено, це на довгі роки і десятиліття зведе нанівець спроби побудувати вільний ринок газу в Європі", - зауважив Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що єдиної відповіді на питання, що зумовлює таку позицію Німеччини, немає.

"Економічні інтереси завжди є вагомим аргументом, але цього разу я не думаю, що його буде достатньо. Можливо, обережність німецької політики є результатом історичних страхів і особливої ролі Німеччини в європейській політиці після Другої світової війни. Але якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Владіміра Путіна потрібно зупинити, поки не пізно. І до цього я буду закликати канцлера Шольца. Німеччина повинна взяти на себе більшу відповідальність за безпеку Європи", - наголосив Моравецький.

Він зазначив, що перешкоджання запуску вже добудованого газопроводу залишається не тільки можливим, а й необхідним.

"Наявна транспортна інфраструктура є достатньою для забезпечення належного газопостачання Європи – цей газопровід є лише інструментом шантажу, спрямованим на дестабілізацію України та нашого регіону", - наголосив прем’єр Польщі.

На запитання про те, чи чекати підписання нового контракту між Польщею і "Газпромом", Моравецький не дав прямої відповіді, зазначивши, що зараз країна має вибір.

"Ще кілька років тому ставити це питання не було сенсу, тому що нам нічого не залишалося, як підписати ще один контракт з Газпромом. Тепер завдяки послідовній диверсифікації джерел імпорту природного газу Польща вперше у своїй історії має шанс стати незалежною від імпорту газу з Росії. І тільки завдяки диверсифікації ми можемо вести відносини з російськими постачальниками газу на чесних умовах", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 лютого Моравецький вперше прибуває з візитом до Києва, одночасно з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

З дипломатичних джерел відомо, що лідери планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною.