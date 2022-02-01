"Путина надо останавливать, пока не поздно": премьер Польши о позиции Берлина по CП2 и оружию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что позиция Германии по поставке оружия для Украины стала "большим разочарованием", а участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" - большой ошибкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LB в преддверии своего первого визита в Украину.

"Если позиция Германии по отношению к Украине является большим разочарованием, то их участие в строительстве СП2 - большой ошибкой. Проблема в том, что вся Европа заплатит за эту ошибку. Если CП2 будет запущен, это на долгие годы и десятилетие сведет на нет попытки построить свободный рынок газа в Европе", - заметил Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что единого ответа на вопрос, что объясняет такую ​​позицию Германии, нет.

"Экономические интересы всегда являются весомым аргументом, но в этот раз я не думаю, что его будет достаточно. Возможно, осторожность немецкой политики является результатом исторических страхов и особой роли Германии в европейской политике после Второй мировой войны. Но если истории есть что сказать, то она говорит так: Владимира Путина нужно остановить, пока не поздно. И к этому я буду призывать канцлера Шольца. Германия должна взять на себя большую ответственность за безопасность Европы", - подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что препятствование запуску уже достроенного газопровода остается не только возможным, но и необходимым.

"Имеющейся транспортной инфраструктуры достаточно для обеспечения надлежащего газоснабжения Европы – этот газопровод является лишь инструментом шантажа, направленным на дестабилизацию Украины и нашего региона", - подчеркнул премьер Польши.

На вопрос о том, ждать ли подписания нового контракта между Польшей и "Газпромом", Моравецкий не дал прямого ответа, отметив, что сейчас у страны есть выбор.

"Еще несколько лет назад ставить этот вопрос не было смысла, потому что нам ничего не оставалось, как подписать еще один контракт с "Газпромом". Теперь, благодаря последовательной диверсификации источников импорта природного газа, у Польши впервые в ее истории есть шанс стать независимой от импорта газа из России. И только благодаря диверсификации мы можем вести отношения с российскими поставщиками газа на честных условиях", - отметил он.

Напомним, 1 февраля Моравецкий впервые прибывает с визитом в Киев, одновременно с премьером Британии Борисом Джонсоном.

Из дипломатических источников известно, что лидеры планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

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