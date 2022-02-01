Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем'єр Польщі розкритикував Німеччину: не можна підтримувати Україну і запускати "Північний потік-2"

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:43

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину не видавати документи на сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у Києві на пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, пише "Європейська правда".

"Північний потік-2" становить потенційну небезпеку для всієї Європи. Ми спільно закликаємо Німеччину не запускати газопровід, тому що він стане елементом шантажу зі сторони Росії", - сказав Моравецький.

"Дорогі наші німецькі партнери: не можна однією рукою підписувати заяви про солідарність з Україною, а другою – сертифікувати "Північний потік-2". Це неправильно. Дозволяючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін набиває патронами зброю Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", - додав польський прем'єр.

Раніше Моравецький заявив, що позиція Німеччини у питанні постачання зброї для України стала "великим розчаруванням", а участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2" - великою помилкою. 

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

З Риму не втечеш: як лідера Італії вмовили йти на другий термін і що це означає для України

Результат президентських виборів в Італії став цілком позитивним для України. І це - на тлі ризиків перемоги відверто пропутінських кандидатів. 
1 лютого 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю

Канада пообіцяла надати Україні летальну зброю, проте швидко передумала. Що стало причиною такого розвороту? І чи є це питання остаточно закритим?
31 січня 2022 — Дмитро Шеренговський

Пропозиція від Ердогана: чого чекати Україні у відносинах із Туреччиною

Чи варто Києву приймати пропозицію Туреччини замінити Мінськ у діалозі з Кремлем? І чи немає там підводних каменів?
31 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда