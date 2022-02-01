Прем'єр Польщі розкритикував Німеччину: не можна підтримувати Україну і запускати "Північний потік-2"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Німеччину не видавати документи на сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у Києві на пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, пише "Європейська правда".

"Північний потік-2" становить потенційну небезпеку для всієї Європи. Ми спільно закликаємо Німеччину не запускати газопровід, тому що він стане елементом шантажу зі сторони Росії", - сказав Моравецький.

"Дорогі наші німецькі партнери: не можна однією рукою підписувати заяви про солідарність з Україною, а другою – сертифікувати "Північний потік-2". Це неправильно. Дозволяючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін набиває патронами зброю Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", - додав польський прем'єр.

Раніше Моравецький заявив, що позиція Німеччини у питанні постачання зброї для України стала "великим розчаруванням", а участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2" - великою помилкою.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що газопровід "Північний потік-2" не почне працювати у випадку вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про можливості зупинки газопроводу дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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