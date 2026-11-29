Польське видання Rzeczpospolita заявляє, що повідомлення нібито про політичні вимоги 22-річного українця, який вчинив цього тижня самопідпал у Варшаві, не відповідають дійсності.

Про це йдеться у публікації видання від 28 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у медіа з’явилася інформація про те, що 22-річний українець мав із собою табличку з вимогами щодо рівного ставлення до поляків та українців.

"За даними наших джерел, на сьогодні ці твердження є безпідставними. Табличка значною мірою згоріла, а з тих слів, що залишилися, – за словами наших співрозмовників – неможливо зробити висновки щодо намірів автора", – стверджує видання.

За його даними, зараз перевіряються записи з навколишніх камер відеоспостереження. Можливо, завдяки їм вдасться відтворити зміст.

Молодий чоловік, громадянин України, облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив у Варшаві у середу, 25 листопада, перед будівлею Міністерства культури навпроти Президентського палацу.

Видання з’ясувало, що, ще будучи при свідомості, дорогою до лікарні він розповів, що живе в Польщі вже чотири роки, а його родина залишилася в Україні.

У 22-річного чоловіка було знайдено спалений студентський квиток Вроцлавського політехнічного університету. Це був його перший університет, з якого його виключили нібито через неодноразові прогули. Останнім часом він проживав у гуртожитку в Ченстохові, що належить Ченстоховському політехнічному університету, де він офіційно навчався. Однак там він нібито також зіткнувся з проблемами і йому погрожували виключенням (або уже виключили).

Згідно зі свідченнями студентів гуртожитку в Ченстохові, опитаних поліцією, молодий чоловік був замкнутим, не підтримував близького контакту з іншими. Також кажуть, що він є шанувальником комп'ютерних ігор та нібито грав у них вночі, через що йому було важко відвідувати лекції та заняття удень.

Речник районного управління поліції "Варшава I" старший інспектор Якуб Пациняк повідомив у п’ятницю, що "у публічному просторі з’явилося багато неправдивих тверджень і припущень" щодо самоспалення українця перед Президентським палацом.