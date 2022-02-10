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Байден поговорив з Макроном після його візитів в Москву і Київ

Четвер, 10 лютого 2022, 08:12

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з  французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

"Вони обговорили нещодавні зустрічі президента Макрона в Росії та Україні" - йдеться в повідомленні.

Президенти також говорили про поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування, що здійснюються у тісній координації з союзниками та партнерами, у відповідь на триваюче військове нарощування Росії на кордонах України.

Як відомо, президент Франції 7 лютого відвідав Москву, а 8 лютого – Київ.

У Києві він заявив, що  вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі. 

Також він наголосив, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України

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Байден Макрон

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