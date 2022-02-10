Байден поговорив з Макроном після його візитів в Москву і Київ
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.
"Вони обговорили нещодавні зустрічі президента Макрона в Росії та Україні" - йдеться в повідомленні.
Президенти також говорили про поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування, що здійснюються у тісній координації з союзниками та партнерами, у відповідь на триваюче військове нарощування Росії на кордонах України.
Як відомо, президент Франції 7 лютого відвідав Москву, а 8 лютого – Київ.
У Києві він заявив, що вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі.
Також він наголосив, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України.
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