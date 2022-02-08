Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон вбачає одним з ключових завдань на найближчий час широкомасштабний діалог щодо спільних гарантій безпеки, які дозволили б забезпечити довгострокову стабільність у Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наше прагнення на найближчі тижні і місяці - щоб ситуація стабілізувалася і щоб ми могли через механізм нових гарантій забезпечити тривалу деескалацію. У цьому контексті необхідний спокій і зваженість усіх сторін у своїх пропозиціях та діях", - зазначив Еммануель Макрон.

Він сказав, що вбачає спільним завданням на найближчий час - просуватися на подвійному треку, щодо "Мінська" і в ширшому контексті.

"Перший - рішуче, методичне втілення у життя Мінських домовленостей у рамках Нормандського формату. Другий - широкомасштабний діалог, вимогливий, інноваційний, який дозволить напрацювати нові спільні гарантії та вибудувати стабільність і безпеку на континенті, та зберегти безпеку у короткостроковій перспективі", - сказав президент Франції.

Він також похвалив стриманість, продемонстровану Україною в умовах військового тиску РФ.

Еммануель Макрон на брифінгу наголосив також, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

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