Байден побеседовал с Макроном после его визитов в Москву и Киев.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине", - говорится в сообщении.

Президенты также говорили о текущих дипломатических усилиях и усилиях сдерживания, осуществляемых в тесной координации с союзниками и партнерами, в ответ на продолжающееся военное наращивание России на границах Украины.

Как известно, президент Франции 7 февраля посетил Москву, а 8 февраля – Киев.

В Киеве он заявил, что видит одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

Также он подчеркнул, что Минские договоренности остаются единственным путём урегулирования конфликта на востоке Украины.

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