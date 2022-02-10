Байден побеседовал с Макроном после его визитов в Москву и Киев.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.
"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине", - говорится в сообщении.
Президенты также говорили о текущих дипломатических усилиях и усилиях сдерживания, осуществляемых в тесной координации с союзниками и партнерами, в ответ на продолжающееся военное наращивание России на границах Украины.
Как известно, президент Франции 7 февраля посетил Москву, а 8 февраля – Киев.
В Киеве он заявил, что видит одной из ключевых задач на ближайшее время широкомасштабный диалог по поводу общих гарантий безопасности, которые позволили бы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.
Также он подчеркнул, что Минские договоренности остаются единственным путём урегулирования конфликта на востоке Украины.
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