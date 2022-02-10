Міністр оборони Румунії розповів, чого чекати його країні у разі нападу РФ на Україну

Міністр оборони Румунії Васіле Динку зазначив, що для країни немає безпосередньої загрози у разі вторгнення Росії до України і в уряді готові до можливих побічних наслідків такого сценарію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

На запитання про те, чи є у разі російського вторгнення в Україну небезпека для Румунії, міністр відповів, що "небезпеки для Румунії нема" і жителям країни не варто хвилюватися.

"Ми готові до потенційних побічних ефектів у разі конфлікту, у разі такої ситуації ми готові приймати біженців і надавати гуманітарну допомогу. Але це не той випадок, коли конфлікт безпосередньо вплине на Румунію", - сказав він.

Міністр уточнив, що про такі потенційні сценарії вже говорили на засіданнях - як прийом людей, які втікатимуть від війни, так і підтримку евакуації.

Васіле Динку також відповів російському послу у Бухаресті щодо бажання Кремля отримати письмові гарантії, що озброєння, розгорнуте на базі Девеселу в Румунії, має виключно оборонне призначення, а також закидів, що переміщення додаткових сил США до Румунії лише нагнітає напругу.

"Ми не думаємо, що у цій ситуації потрібні письмові гарантії. Що насправді зараз намагається робити Росія - це на папері "поділити світ", створити нові зони впливу. Саме це РФ має на увазі, коли говорить про письмові гарантії", - наголосив він.

Міністр додав, що НАТО і колективний Захід дотримується принципів непорушності кордонів і що держави повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.

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