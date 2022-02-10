Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Міністр оборони Румунії розповів, чого чекати його країні у разі нападу РФ на Україну

Четвер, 10 лютого 2022, 15:04

Міністр оборони Румунії Васіле Динку зазначив, що для країни немає безпосередньої загрози у разі вторгнення Росії до України і в уряді готові до можливих побічних наслідків такого сценарію. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

На запитання про те, чи є у разі російського вторгнення в Україну небезпека для Румунії, міністр відповів, що "небезпеки для Румунії нема" і жителям країни не варто хвилюватися.

Глава МЗС Угорщини: ми не погодимося розміщувати додаткові сили НАТО

"Ми готові до потенційних побічних ефектів у разі конфлікту, у разі такої ситуації ми готові приймати біженців і надавати гуманітарну допомогу. Але це не той випадок, коли конфлікт безпосередньо вплине на Румунію", - сказав він. 

Міністр уточнив, що про такі потенційні сценарії вже говорили на засіданнях - як прийом людей, які втікатимуть від війни, так і підтримку евакуації. 

Васіле Динку також відповів російському послу у Бухаресті щодо бажання Кремля отримати письмові гарантії, що озброєння, розгорнуте на базі Девеселу в Румунії, має виключно оборонне призначення, а також закидів, що переміщення додаткових сил США до Румунії лише нагнітає напругу. 

"Ми не думаємо, що у цій ситуації потрібні письмові гарантії. Що насправді зараз намагається робити Росія - це на папері "поділити світ", створити нові зони впливу. Саме це РФ має на увазі, коли говорить про письмові гарантії", - наголосив він. 

Міністр додав, що НАТО і колективний Захід дотримується принципів непорушності кордонів і що держави повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Російська криза

Статті

Нові друзі Кремля: як український прапор розколов парламент Словаччини

Гучний скандал у словацькому парламенті з обливанням водою та вириванням з рук прапора України – лише верхівка айсберга.
10 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Німеччина любить Росію. Є також корупція, але не обов'язково йдеться про гроші"

Сєргєй Сумлєнний: "Росія корумпує не тільки грошима. Вона надає німцям – бізнесменам, політикам, усім впливовим колам – відчуття більшої ваги".
10 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії