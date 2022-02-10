Министр обороны Румынии рассказал, чего ждать его стране в случае нападения РФ на Украину

Министр обороны Румынии Василе Дынку отметил, что для страны нет непосредственной угрозы в случае вторжения России в Украину и в правительстве готовы к возможным побочным последствиям такого сценария.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

На вопрос о том, есть ли в случае российского вторжения в Украину опасность для Румынии, министр ответил, что "опасности для Румынии нет" и жителям страны не стоит волноваться.

"Мы готовы к потенциальным побочным эффектам в случае конфликта, в случае такой ситуации мы готовы принимать беженцев и оказывать гуманитарную помощь. Но это не тот случай, когда конфликт напрямую повлияет на Румынию", - сказал он.

Министр уточнил, что о таких потенциальных сценариях уже говорили на заседаниях - таких как прием людей, которые будут убегать от войны, и поддержку эвакуации.

Василе Дынку также ответил российскому послу в Бухаресте по поводу желания Кремля получить письменные гарантии, что вооружение, развернутое на базе Девеселу в Румынии, имеет исключительно оборонительное назначение, а также упреков, что перемещение дополнительных сил США в Румынию лишь нагнетает напряжение.

"Мы не думаем, что в этой ситуации нужны письменные гарантии. Что на самом деле сейчас пытается делать Россия – так это на бумаге "разделить мир", создать новые зоны влияния. Именно это РФ подразумевает, когда говорит о письменных гарантиях", - подчеркнул он.

Министр добавил, что НАТО и коллективный Запад придерживаются принципов нерушимости границ и что государства должны иметь возможность свободно определять свое будущее.

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