Блінкен і глава МЗС Франції обговорили ситуацію на кордоні України та РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном спільні зусилля союзників по НАТО, ЄС, членів G7 із протидії нарощуванню військ Росії на кордонах України.
Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".
"Вони наголосили на важливості продовження підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також переконання, що Росія розуміє високі витрати, яких вона зазнає у разі подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Ле Дріан разом із президентом Франції Еммануелем Макроном цього тижня їздив до Москви, а потім перебував з візитом у Києві.
Макрон на своїй пресконференції в Москві публічно визнав, що проєкт закону "про перехідний період", який регулює юридичний порядок деокупації Донбасу та Криму, був знятий за вказівкою Зеленського, бо Банкова пообіцяла це зробити у рамках нормандських переговорів. Банкова це офіційно заперечувала.
Про те, як завершився візит Макрона до України, читайте у статті Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну.
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