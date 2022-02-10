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Блинкен и глава МИД Франции обсудили ситуацию на границе Украины и РФ

Четверг, 10 февраля 2022, 15:27

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом совместные усилия союзников по НАТО, ЕС, членов G7 по противодействию наращиванию войск России на границах Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда".

"Они отметили важность продолжения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также убеждение, что Россия понимает высокие расходы, которые она понесет в случае дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Как известно, Ле Дриан вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе ездил в Москву, а затем находился с визитом в Киеве.

Макрон на своей пресс-конференции в Москве публично признал, что проект закона "о переходном периоде", регулирующий юридический порядок деоккупации Донбасса и Крыма, был снят по указанию Зеленского, поскольку Банковая пообещала это сделать в рамках нормандских переговоров. Банковая это официально отрицала.

О том, как завершился визит Макрона в Украину, читайте в статье Макрон с переворотом: как лидер Франции попытался понравиться Путину, но не предать Украину.

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США

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