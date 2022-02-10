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У Берліні почалися переговори радників лідерів "нормандської четвірки"

Четвер, 10 лютого 2022, 16:03

У Берліні стартували переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав присутній на переговорах тимчасовий виконувач обов'язків голови Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу Андрій Костін в коментарі Інтерфакс-Україна.

Українську делегацію на зустрічі у Берліні очолює глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні він заявив, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Офіс президента анонсував пресконференцію Єрмака після завершення переговорів орієнтовно о 19:00.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

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