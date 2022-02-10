В Берлине начались переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

В Берлине стартовали переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал присутствующий на переговорах временный исполняющий обязанности главы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса Андрей Костин в комментарии Интерфакс-Украина.

Украинскую делегацию на встрече в Берлине возглавляет глава офиса президента Андрей Ермак.

Накануне он заявил, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокировать работу ТКГ для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Представители Украины поднимут вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, открытии КПВВ на линии разграничения, а также предложат инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Предыдущая встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

Офис президента анонсировал пресс-конференцию Ермака после завершения переговоров ориентировочно в 19:00.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

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