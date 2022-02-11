В Орбана запросили Трампа в Угорщину для активізації виборчої кампанії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається, що експрезидент США Дональд Трамп найближчими тижнями приїде до Будапешта, щоб активізувати його передвиборчу кампанію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише The Guardian.

Аналітичний центр, пов'язаний з урядом Орбана, Центр основних прав, надіслав Трампу запрошення, повідомило виданню джерело в уряді.

Запрошення надійшло в той час, коли Орбан переходить у режим передвиборчої кампанії напередодні запеклих виборів 3 квітня.

Його партія "Фідес" зіткнеться з об'єднаною опозиційною коаліцією, що вважається найбільшим викликом його правлінню з тих пір, як він став прем'єр-міністром12 років тому.

"Люди у "Фідес" дуже хотіли б, щоб Трамп відвідав Будапешт у березні", - сказало джерело, додавши, що Трамп ще не відповів на запрошення.

Якщо це станеться, візит стане першою відомою поїздкою Трампа за межі США після того, як він програв вибори у 2020 році.

Орбан був одним із перших прихильників Трампа, який підтримавши його влітку 2016 року, а також публічно підтримав на виборах 2020 року. Трамп відповів взаємністю, публічно підтримавши Орбана на квітневих виборах.

Особистий візит колишнього президента США розглядатиметься як важливий імпульс кампанії.

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