У Орбана пригласили Трампа в Венгрию для активизации избирательной кампании

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется, что экс-президент США Дональд Трамп в ближайшие недели приедет в Будапешт, чтобы активизировать его предвыборную кампанию.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет The Guardian.

Аналитический центр, связанный с правительством Орбана, Центр основных прав, отрпавил Трампу приглашение, сообщил изданию источник в правительстве.

Приглашение поступило в то время, когда Орбан переходит в режим предвыборной кампании в преддверии ожесточенных выборов 3 апреля.

Его партия "Фидес" столкнется с объединенной оппозиционной коалицией, что считается самым большим вызовом его правлению с тех пор, как он стал премьер-министром 12 лет назад.

"Люди в "Фидес" очень хотели бы, чтобы Трамп посетил Будапешт в марте", - сказал источник, добавив, что Трамп еще не ответил на приглашение.

Если это произойдет, визит станет первой известной поездкой Трампа за пределы США после того, как он проиграл выборы в 2020 году.

Орбан был одним из первых поклонников Трампа, поддержав его летом 2016 года, а также публично поддержал на выборах 2020 года. Трамп ответил взаимностью, публично поддержав Орбана на апрельских выборах.

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