Еще несколько стран Европы посоветовали своим гражданам немедленно уезжать из Украины

Великобритания, Латвия, Дания, Финляндия и Норвегия посоветовали своим гражданам немедленно выехать из Украины в связи с непредсказуемостью ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", сообщения опубликовали вечером 11 февраля.

"Сейчас мы рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину. Британцам в Украине следует уехать сейчас, пока есть возможность сделать это коммерческими рейсами", - говорится в обновленной рекомендации правительства Британии.

"Учитывая серьезную угрозу безопасности, созданную Россией у границ Украины, и правдоподобную угрозу эскалации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время выехать из Украины", - сообщило посольство Латвии.

‼️ In view of a serious threat to security posed by Russia near the Ukrainian border and a credible threat of escalation of the situation, the @Latvian_MFA urges Latvian 🇱🇻 nationals to depart from #Ukraine in the near term 🇺🇦 ‼️

