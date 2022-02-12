Еще несколько стран Европы посоветовали своим гражданам немедленно уезжать из Украины

Великобритания, Латвия, Дания, Финляндия и Норвегия посоветовали своим гражданам немедленно выехать из Украины в связи с непредсказуемостью ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", сообщения опубликовали вечером 11 февраля.

"Сейчас мы рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину. Британцам в Украине следует уехать сейчас, пока есть возможность сделать это коммерческими рейсами", - говорится в обновленной рекомендации правительства Британии.

"Учитывая серьезную угрозу безопасности, созданную Россией у границ Украины, и правдоподобную угрозу эскалации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время выехать из Украины", - сообщило посольство Латвии.

‼️ In view of a serious threat to security posed by Russia near the Ukrainian border and a credible threat of escalation of the situation, the @Latvian_MFA urges Latvian 🇱🇻 nationals to depart from #Ukraine in the near term 🇺🇦 ‼️

➡️ https://t.co/p2fvDogrz1 pic.twitter.com/gikyZ0ILSB — Latvian MFA (@Latvian_MFA) February 11, 2022

Посольство Финляндии также призвало своих граждан безотлагательно выезжать доступными коммерческими авиарейсами из-за того, что ситуация остается напряженной и непредсказуемой.

Похожий совет опубликовала Норвегия, предостерегая также от поездок на территорию России в приграничные с Украиной районы, а также любых поездок в Беларусь, за исключением Минска.

Также призывает ехать домой Дания. В рекомендации отмечают, что сейчас коммерческие рейсы доступны, как и обычно, но обстоятельства могут измениться очень быстро и тот, кто решает оставаться, делает это на свой риск.

Эстония не призывает выезжать немедленно, но рекомендует воздержаться от не необходимых поездок, а тех граждан, которые уже находятся в Украине - подумать, насколько важно им дальше оставаться здесь, и зарегистрироваться на сайте МИД. Бельгия советует воздержаться от поездок, а тех, хто уже находится в стране - выехать, если у них нет важных причин оставаться.

Напомним, перед тем 11 февраля покинуть Украину своим гражданам посоветовало посольство Нидерландов и президент США Джо Байден.

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