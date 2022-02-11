Байден закликав американців покинути Україну вже зараз
Президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко зійти на божевілля.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю NBC News.
"Американські громадяни мають виїхати зараз", – сказав Байден.
"Це не схоже на те, як все відбувається у випадку терористичної організації. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко зійти на божевілля", - зазначив він.
Коли Байдена запитали, який сценарій може спонукати його відправити війська для порятунку американців, які тікають з України, він відповів: "Жодного. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".
"Ми перебуваємо в зовсім іншому світі, ніж будь-коли", – додав він.
Байден заявив також, що якщо президент Росії Владімір Путін "досить дурний, щоб вторгнутись, він достатньо розумний, щоб не робити нічого, що негативно вплинуло б на американських громадян".
Окремо в четвер Держдепартамент оприлюднив консультативне попередження про те, що США "не зможуть евакуювати американських громадян у разі російських військових дій будь-де в Україні". У Держдепі попередили, що регулярні консульські служби, включаючи допомогу громадянам, які намагаються покинути країну, будуть "сильно страждати".
Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.
За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.