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Генсек НАТО: загроза вторгнення РФ в Україну - реальна, але є й інші ризики

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:24

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча визначеності щодо подальших намірів Росії немає, загроза вторгнення в Україну - реальна, а також є ризики агресії в інших формах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він, перебуваючи з візитом у Румунії, сказав на запитання CNN щодо того, наскільки великою зараз є загроза вторгнення. 

Столтенберг відповів, що ризик - реальний, тому що нарощування Росією своїх військ довкола України та на її окупованих територіях триває.  

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"Чисельність російських військових зростає, часу для завчасного попередження залишається все менше. Водночас, ніякої визначеності немає, тож ми продовжимо закликати Росію почати деескалацію і вступити у політичний діалог з НАТО і союзниками", - зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що прямий напад РФ - лише один з можливих негативних сценаріїв. 

"Є ризик повномасштабного вторгнення, але є ризик агресії і в іншій формі - у тому числі спроб скинути український уряд, гібридних кібератак тощо", - зазначив Єнс Столтенберг.

"Ніякої визначеності немає, але що нам відомо - що нарощування сил триває. Ми бачимо погрозливу риторику з боку РФ. Ми знаємо, що в Україні діє чимало співробітників російської розвідки. І ми знаємо, що Росія вже застосовувала силу проти України. Тож комбінація цих факторів - нарощування сил, погрозливої риторики і випадки застосування сили щодо сусідів раніше - підстава для серйозного занепокоєння і готовності реагувати, якщо Росія ще раз застосує силу проти України", - додав генсек НАТО. 

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Нагадаємо, днями Столтенберг заявив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму. 

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві 10 лютого повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.  

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