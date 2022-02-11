Генсек НАТО: загроза вторгнення РФ в Україну - реальна, але є й інші ризики

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що хоча визначеності щодо подальших намірів Росії немає, загроза вторгнення в Україну - реальна, а також є ризики агресії в інших формах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він, перебуваючи з візитом у Румунії, сказав на запитання CNN щодо того, наскільки великою зараз є загроза вторгнення.

Столтенберг відповів, що ризик - реальний, тому що нарощування Росією своїх військ довкола України та на її окупованих територіях триває.

"Чисельність російських військових зростає, часу для завчасного попередження залишається все менше. Водночас, ніякої визначеності немає, тож ми продовжимо закликати Росію почати деескалацію і вступити у політичний діалог з НАТО і союзниками", - зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що прямий напад РФ - лише один з можливих негативних сценаріїв.

"Є ризик повномасштабного вторгнення, але є ризик агресії і в іншій формі - у тому числі спроб скинути український уряд, гібридних кібератак тощо", - зазначив Єнс Столтенберг.

"Ніякої визначеності немає, але що нам відомо - що нарощування сил триває. Ми бачимо погрозливу риторику з боку РФ. Ми знаємо, що в Україні діє чимало співробітників російської розвідки. І ми знаємо, що Росія вже застосовувала силу проти України. Тож комбінація цих факторів - нарощування сил, погрозливої риторики і випадки застосування сили щодо сусідів раніше - підстава для серйозного занепокоєння і готовності реагувати, якщо Росія ще раз застосує силу проти України", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, днями Столтенберг заявив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров після зустрічі з британською колегою Ліз Трасс у Москві 10 лютого повторив, що Росія не планує нападу, та висловив подив, що розміщення російських військ на території самої РФ викликає "такі гострі емоції" у Заходу.

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