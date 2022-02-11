Нідерланди радять громадянам виїхати з України, створюють центр екстреної допомоги у Львові

Посольство Нідерландів в Україні рекомендувало своїм громадянам залишити країну якнайшвидше.

Про це пише нідерландське видання BNR, повідомляє "Європейська правда".

Кореспондент видання брав участь в онлайн-зустрічі посла Нідерландів у Києві Йоганнеса де Мола з нідерландською громадою в Україні. Посол заявив, що інструкції виходять безпосередньо з Гааги. Йдеться не про евакуацію, а про добровільний вибір покинути країну на підставі дуже вагомих рекомендацій.

"Центр екстреної допомоги під нідерландським прапором створюється у Львові, найбільшому місті Західної України, неподалік польського кордону. Нідерландці можуть приїхати туди за екстреними документами або інформацією", - сказав посол.

За словами посла, ситуація непередбачувана, і нідерландці повинні поставити собі питання, наскільки їхнє перебування дійсно необхідне.

"Очевидно, що ситуація в Україні та навколо неї невизначена, що вона може раптово та досить швидко загостритися чи вийти з-під контролю. І створюється непередбачувана динаміка. Тож актуальне питання: чи справді проживання в Україні необхідне? Це міркування, яке я хотів би передати вам. Якщо ні, подумайте про те, щоб виїхати раніше і зараз", - сказав посол.

Де Мол наголосив, що посольству в Києві буде складно надавати адекватну допомогу нідерландцям: "Якщо ви вирішите залишитись, це ваша особиста відповідальність. І майте на увазі, що нам важко допомогти вам належним чином, якщо у вас виникнуть проблеми. Я хотів би повідомити всіх: не ризикуйте без необхідності і будьте своєчасні у прийнятті рішення".

Посол сказав, що це непросте рішення, але зазначає, що будь-хто, хто вирішить залишитися, повинен добре підготуватися: "Будьте в курсі того, що відбувається, слідкуйте за новинами. Чесно кажучи, ми як посольство можемо передбачити, що станеться, не більше, ніж ви. На жаль, у нас немає кришталевої кулі. Це може статися швидко, тому важливо бути добре підготовленим".

За словами Де Мола, у разі загострення ситуації посольство Нідерландів не зможе евакуювати своїх співвітчизників. "Що ми можемо зробити для вас? Чесно кажучи, це може бути не зовсім те, що ви очікуєте. Якщо повітряний простір закриється, вам доведеться залишити країну самостійно та на власному транспорті. Ми не можемо забрати вас чи організувати централізовану евакуацію", - сказав він.

Посол також вказав конкретні заходи, які можуть вжити громадяни Нідерландів. "Якщо у вас є власний транспорт, переконайтеся, що ваша машина готова. Переконайтеся, що ваш автомобіль повністю заправлений, що у вас є запасне паливо. Що в машині достатньо ковдр, що у вас достатньо води і їжі в дорогу, що ви маєте карту країни".

Перш ніж відповісти на запитання учасників, посол повідомив, що у Львові створюється центр екстреної допомоги.

"Що ми робимо як посольство, то це готуємо місце зустрічі у Львові. Це свого роду місце, де люди перед перетином кордону можуть зібратися, отримати останню інформацію, можливо, перекусити, перепочити перед тим, як перетнути кордон. І якщо весь зв'язок перерветься, що може статися, ви знаєте, що можете вирушити у Львів. Звідти ми допоможемо вам, чим зможемо, і підготуємо вас до перетину кордону", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко зійти на божевілля.