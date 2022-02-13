Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову

Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову.

Як передає "Європейська правда", про це у Facebook написав речник українського президента Сергій Никифоров.

у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом.

Як повідомлялося, напередодні відбулася телефонна розмова Байдена з президентом Росії Владіміром Путіним.

Байден у розмові попередив Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разі вторгнення до України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.