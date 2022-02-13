Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову
Неділя, 13 лютого 2022, 17:08
Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову.
Як передає "Європейська правда", про це у Facebook написав речник українського президента Сергій Никифоров.
у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом.
Як повідомлялося, напередодні відбулася телефонна розмова Байдена з президентом Росії Владіміром Путіним.
Байден у розмові попередив Владіміра Путіна про наслідки для Росії у разі вторгнення до України.
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