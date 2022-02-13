Байден и Зеленский проведут телефонный разговор

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook написал спикер украинского президента Сергей Никифоров.

в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом.

Как сообщалось, накануне состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Байден в разговоре предупредил Владимира Путина о последствиях для России в случае вторжения в Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды