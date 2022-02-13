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Байден и Зеленский проведут телефонный разговор

Воскресенье, 13 февраля 2022, 17:08

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook написал спикер украинского президента Сергей Никифоров.

в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом.

Как сообщалось, накануне состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Байден в разговоре предупредил Владимира Путина о последствиях для России в случае вторжения в Украину.

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Российский кризис Зеленский Байден

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