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На вокзалі Парижа поліцейські застрелили чоловіка, який кинувся на них з ножем

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:17

Французька поліція в понеділок вранці вбила чоловіка, який напав на них з ножем на паризькому вокзалі Gare du Nord.

Про це заявив міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами міністра, інцидент не був пов'язаний з тероризмом, але нападник вже був відомий поліції.

"Людина, яка напала на них, померла на місці", - сказав Джеббарі, додавши, що двоє поліцейських отримали легкі поранення.

Північний вокзал – це один із найбільших залізничних вокзалів Європи, де працюють міжнародні залізничні сполучення з Великою Британією та Бельгією. Джебаррі сказав, що інцидент спричинив серйозні порушення руху в понеділок вранці.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен раніше заявив, що інцидент стався близько 7 години ранку в понеділок, додавши, що ніхто зі звичайних громадян не постраждав.

Зазначається, що занепокоєння з приводу насильницьких злочинів і тероризму є однією з ключових проблем для французьких виборців на тлі наближення президентських виборів.

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