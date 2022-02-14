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На вокзале Парижа полицейские застрелили мужчину, бросившегося на них с ножом

Понедельник, 14 февраля 2022, 10:17

Французская полиция в понедельник утром убила напавшего на них мужчину с ножом на парижском вокзале Gare du Nord.

Об этом заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам министра, инцидент не был связан с терроризмом, но нападавший уже был известен полиции.

"Напавший на них человек скончался на месте", - сказал Джеббари, добавив, что двое полицейских получили легкие ранения.

Северный вокзал – один из крупнейших железнодорожных вокзалов Европы, где работают международные железнодорожные сообщения с Великобританией и Бельгией. Джебарри сказал, что инцидент вызвал серьезные нарушения движения в понедельник утром.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что инцидент произошел около 7 часов утра в понедельник, добавив, что никто из обычных граждан не пострадал.

Отмечается, что беспокойство по поводу насильственных преступлений и терроризма является одной из ключевых проблем для французских избирателей на фоне приближающихся президентских выборов.

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Франция

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