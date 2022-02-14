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На півдні Франції в результаті вибуху і пожежі загинули сім людей

Понеділок, 14 лютого 2022, 14:36

Щонайменше семеро людей загинули в результаті вибуху, який стався після пожежі на південному заході Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France Bleu.

Вибух стався в регіоні Східних Піренеїв поблизу з іспанським кордоном.

Вибух пролунав близько 1:30 ночі в продуктовому магазині на першому поверсі, спричинивши пожежу в квартирах нагорі. Вранці під завалами будівлі співробітники надзвичайних служб виявили п’ять тіл загиблих. Трохи пізніше знайшли ще два тіла, внаслідок чого кількість загиблих досягла семи. Серед загиблих двоє дітей.

Ще четверо людей отримали незначні ушкодження. 25 осіб довелося евакуювати.

Загалом в результаті вибуху і пожежі постраждали 11 квартир.

Повідомляється, що поблизу постраждалої будівлі були знайдені газові балони, але наразі не можна сказати, чи стався вибух через них. За фактом події розпочали розслідування.

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Франція інциденти

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