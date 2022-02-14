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На юге Франции в результате взрыва и пожара погибли семь человек

Понедельник, 14 февраля 2022, 14:36

По меньшей мере, семь человек погибли в результате взрыва, произошедшего после пожара на юго-западе Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France Bleu.

Взрыв произошел в регионе Восточных Пиренеев вблизи испанской границы.

Взрыв раздался около 1:30 ночи в продуктовом магазине на первом этаже, вызвав пожар в квартирах наверху. Утром под завалами здания сотрудники чрезвычайных служб обнаружили пять тел погибших. Чуть позже нашли еще два тела, в результате чего число погибших достигло семи. Среди погибших двое детей.

Еще четыре человека получили незначительные повреждения. 25 человек пришлось эвакуировать.

В результате взрыва и пожара пострадали 11 квартир.

Сообщается, что вблизи пострадавшего здания были найдены газовые баллоны, но нельзя сказать, произошел ли взрыв из-за них. По факту происшествия приступили к расследованию.

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