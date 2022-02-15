США официально предложили Украине кредитные гарантии до $1 млрд

Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, пишет "Европейская правда".

"Это предложение – в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами – укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне напомнили, что в период с 2014 по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на $1 миллиард.

"Эти кредитные гарантии сыграли важную роль в помощи Украине успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелую повестку дня экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с МВФ", - отметили в Госдепе.

Напомним, Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн) на фоне роста угрозы российского вторжения.

Ранее стало известно, что Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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