Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО

Португалія приєднається до багатонаціональних об'єднаних сил високої готовності НАТО, які повинні забезпечувати швидке військове реагування на кризу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді Міністерства оборони у відповідь на запит агентства Lusa.

"Відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих перед НАТО, в 2022 році Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО (NRF), які знаходяться під командуванням Верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі (SACEUR)", - йдеться у відповіді Міноборони.

До складу Сил реагування НАТО входить "Спільна оперативна група дуже високої готовності" (VJTF), яка може бути готова до реагування протягом 7 днів.

"Кошти, виділені Португалією для VJTF на 2022 рік, можуть бути використані НАТО у разі активації повністю або частково, залежно від типу виконуваної місії", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Франція та США вважаються двома безпечними джерелами військ для нової ініціативи. На сьогодні бойові групи існують лише в країнах Балтії – Естонії, Литві та Латвії, а також у Польщі.

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