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Шольц: визнання ОРДЛО означатиме зупинку "мінського процесу"

Вівторок, 15 лютого 2022, 17:03

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві. 

"Якщо російський парламент справді прийняв те, про що йдеться - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться. Це було би політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.

Зеленський пообіцяв Шольцу обговорити в ТКГ три законопроєкти щодо Донбасу

Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

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Німеччина Російська криза Нормандський формат Донбас та ОРДЛО

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