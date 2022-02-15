Шольц: визнання ОРДЛО означатиме зупинку "мінського процесу"

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей означатиме зупинку переговорного процесу на основі Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції після зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним у Москві.

"Якщо російський парламент справді прийняв те, про що йдеться - це буде порушенням Мінських домовленостей, і це означатиме, що процес зупиниться. Це було би політичною катастрофою. Лише якщо всі ми будемо поважати Мінські домовленості і повернемося до них, буде можливий рух вперед", - сказав він.

Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік" на Донбасі.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

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