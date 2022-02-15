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Шольц: признание ОРДЛО будет означать остановку минского процесса

Вторник, 15 февраля 2022, 17:03

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будет означать остановку переговорного процесса на основе Минских договоренностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Если российский парламент действительно принял то, о чем идет речь - это будет нарушением Минских договоренностей, и это будет означать, что процесс остановится. Это было бы политической катастрофой. Только если все мы будем уважать Минские договоренности и вернемся к ним, будет возможно движение вперед", – сказал он.

Зеленский пообещал Шольцу обсудить в ТКГ три законопроекта по Донбассу

Путин ушел от четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

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Германия Российский кризис Нормандский формат Донбасс и ОРДЛО

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