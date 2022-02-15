Байден виступить зі зверненням щодо України

Президент США Джо Байден 15 лютого виступить зі зверненням щодо безпекової ситуації довкола України.

Як повідомляє "Європейська правда", спершу інформація з посиланням на джерела з’явилась в американських ЗМІ, згодом це підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі.

Звернення Байдена заплановане о 22:30 за київським часом.

"Виступ президента стосуватиметься останніх оновлень щодо подій довкола України, не оголошення якоїсь нової політики. Він говоритиме про поточну ситуацію, про кроки, які ми вже здійснили і які готові здійснити, про те, які ставки зараз для США і світу та як це може вплинути на нас тут, всередині країни", - повідомила Джен Псакі.

@POTUS remarks will provide an update on events related to Ukraine, not announce new policy. He will speak about the situation on the ground, the steps we have taken, the actions we are prepared to take, what’s at stake for the US and the world and how this may impact us at home. — Jen Psaki (@PressSec) February 15, 2022

Раніше 15 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим. Деталей її змісту американська сторона не розкривала.

МЗС РФ зі свого боку зазначило, що дзвінок відбувся з ініціативи США. У комюніке заявляють, що Лавров наголосив на необхідності продовжити діалог щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Росія, а також скаржився на "агресивну риторику, яку нагнітає Вашингтон і його найближчі союзники".

Нагадаємо, також 15 лютого Держдума Росії проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує зробити це.

Також з’явилась інформація, що Росія нібито відводить частину своїх сил від кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про обережний оптимізм у зв’язку з заявами Росії про готовність продовжувати діалог, але, за його словами, ознак деескалації на місцях поки немає.

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