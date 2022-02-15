Байден выступит с обращением по Украине

Президент США Джо Байден 15 февраля выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сначала информация со ссылкой на источники появилась в американских СМИ, впоследствии это подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки.

Обращение Байдена планируется в 22:30 по киевскому времени.

"Выступление президента будет касаться последней актуальной информации о ситуации вокруг Украины, не объявления какой-то новой политики. Он будет говорить о текущей ситуации, о шагах, которые мы уже предприняли и которые готовы осуществить, о том, какие ставки сейчас для США и мира и как это может повлиять на нас здесь, внутри страны", – сообщила Джен Псаки.

Ранее 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Детали его содержания американская сторона не раскрывала.

МИД РФ со своей стороны отметил, что звонок состоялся по инициативе США. В коммюнике заявляют, что Лавров подчеркнул необходимость продолжить диалог о так называемых "гарантиях безопасности", которых требует Россия, а также жаловался на "агрессивную риторику, которую нагнетает Вашингтон и его ближайшие союзники".

Напомним, также 15 февраля Госдума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Также появилась информация, что Россия якобы отводит часть своих сил от границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об осторожном оптимизме в связи с заявлениями России о готовности к продолжению диалога, но, по его словам, признаков деэскалации на местах пока нет.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.